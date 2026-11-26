«В Дагестане кадастровой оценкой охвачено более 1,1 млн земельных участков общей площадью 5,38 млн га. За четыре года количество земельных участков, учтенных в ЕГРН, увеличилось на 95,6 тыс.», — рассказал господин Эминов. По его данным, границы 97,5% муниципальных образований уже внесены в ЕГРН. Кроме того, на местах уточнены сведения о правообладателях по 203 тыс. объектов недвижимости.