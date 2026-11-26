Кадастровая стоимость земель Дагестана после комплексной оценки выросла на 21,9%
Кадастровая стоимость земель Дагестана после проведенной комплексной оценки выросла на 21,9%, или 483,7 млрд руб., сообщил зампред правительства республики Заур Эминов. Предварительная кадастровая стоимость земель региона составляет 2,75 трлн руб.
«В Дагестане кадастровой оценкой охвачено более 1,1 млн земельных участков общей площадью 5,38 млн га. За четыре года количество земельных участков, учтенных в ЕГРН, увеличилось на 95,6 тыс.», — рассказал господин Эминов. По его данным, границы 97,5% муниципальных образований уже внесены в ЕГРН. Кроме того, на местах уточнены сведения о правообладателях по 203 тыс. объектов недвижимости.
В пресс-службе минимущества республики пояснили, что основную часть работы по кадастровой оценке составили земли населенных пунктов — почти 985 тыс. участков. На втором месте земли сельхозназначения — 133 тыс. участков.