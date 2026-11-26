В Северной Осетии отключат электричество в четырех населенных пунктах
В Северной Осетии сегодня, 26 ноября, пройдут плановые работы на энергообъектах. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ республики.
На время ремонта в нескольких населенных пунктах временно ограничат электроснабжение. В селе Кизляр электричество отключат с 14:00 до 17:00 на всех улицах. В промзоне Алагира с 11:00 до 17:00 ограничения затронут улицу К. Хетагурова (дома № 229–239), Станционную и Дробилки.
В селе Црау электроснабжение приостановят на всех улицах с 11:00 до 17:00. В селах Нижний Урух и Средний Урух отключения запланированы с 10:00 до 16:00.
В министерстве отметили, что график может измениться из-за погодных условий.