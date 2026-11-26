На время ремонта в нескольких населенных пунктах временно ограничат электроснабжение. В селе Кизляр электричество отключат с 14:00 до 17:00 на всех улицах. В промзоне Алагира с 11:00 до 17:00 ограничения затронут улицу К. Хетагурова (дома № 229–239), Станционную и Дробилки.