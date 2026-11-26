Средства противовоздушной обороны отразили атаку в Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайске, а также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском и Зерноградском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются.