Более 20 дронов и ракет уничтожили за ночь над Ростовской областью
Над Ростовской областью минувшей ночью уничтожили более 20 беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Средства противовоздушной обороны отразили атаку в Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайске, а также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском и Зерноградском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются.
В Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников, а также публикацию таких материалов в интернете.