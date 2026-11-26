«Россети Новосибирск» приняли на обслуживание более 350 бесхозяйных энергообъектов
В Новосибирской области продолжается системная работа по консолидации объектов электросетевого комплекса, направленная на преодоление разрозненности сетевых активов. По итогам III квартала 2026 года число территориальных сетевых организаций в регионе сократилось до шести, тогда как еще в начале 2025 года их насчитывалось 19. Под управлением «Россети Новосибирск» как системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) сосредоточено более 92% всех электросетевых активов области.
В рамках консолидации за отчетный период компания приобрела 115 трансформаторных подстанций и порядка 460 километров линий электропередачи. Эти активы ранее находились в ведении непрофильных собственников, которые не всегда поддерживали должный уровень обслуживания и модернизации энергообъектов. Теперь специалисты «Россети Новосибирск» смогут обеспечить профессиональную эксплуатацию и стабильное функционирование этих участков электросетей, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.
Тот же подход энергетики применяют к бесхозяйным энергообъектам, которые не только негативно влияют на устойчивость энергосистемы, но и представляют потенциальную угрозу для населения. За отчетный период компания приняла на обслуживание 352 таких объекта. Специалистам предстоит поэтапно привести их к нормативному состоянию, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации и подготовить к работе в период зимнего максимума нагрузок.
На консолидацию электросетевого имущества «Россети Новосибирск» с начала года направили свыше 206 миллионов рублей. Инвестиции позволяют не только приобретать объекты, но и проводить их диагностику, ремонт и модернизацию. Централизация активов в зоне ответственности СТСО дает возможность эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, синхронизировать внедрение технологий и современного оборудования в электросетевом комплексе Новосибирской области. Все это направлено на снижение количества технологических нарушений и повышение надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области, что является приоритетом для СТСО.
Механизм передачи электросетевых объектов остается максимально простым и доступным для собственников, включая садоводческие товарищества, юридические и физические лица. Вся необходимая информация по процедуре и типовые формы заявок размещены на официальном сайте «Россети Новосибирск» в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства». Сформированный пакет документов можно направить в компанию по электронной почте или передать в бумажном виде.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
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