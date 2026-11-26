Тот же подход энергетики применяют к бесхозяйным энергообъектам, которые не только негативно влияют на устойчивость энергосистемы, но и представляют потенциальную угрозу для населения. За отчетный период компания приняла на обслуживание 352 таких объекта. Специалистам предстоит поэтапно привести их к нормативному состоянию, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации и подготовить к работе в период зимнего максимума нагрузок.