«Очень большое количество жилых домов, квартир не зарегистрированы. Подобной ситуации нигде в России нет. Это вызовы, которые не прописаны ни в законах, ни в подзаконных актах. Любая спорная ситуация разрешается в суде. Хотел бы поблагодарить прокуратуру республики за принципиальную позицию, она сработала очень четко. Около тысячи исков поданы, уже рассмотрены дела в судах республики в интересах пострадавших», — сказал господин Щукин.