Около тысячи исков подали в Дагестане в интересах пострадавших от паводка
Прокуратура Дагестана подала в суды около 1 тыс. исков для защиты интересов жителей, пострадавших во время масштабного паводка. Об этом на первой прямой линии сообщил глава республики Федор Щукин.
«Очень большое количество жилых домов, квартир не зарегистрированы. Подобной ситуации нигде в России нет. Это вызовы, которые не прописаны ни в законах, ни в подзаконных актах. Любая спорная ситуация разрешается в суде. Хотел бы поблагодарить прокуратуру республики за принципиальную позицию, она сработала очень четко. Около тысячи исков поданы, уже рассмотрены дела в судах республики в интересах пострадавших», — сказал господин Щукин.
По его словам, оперативное оказание поддержки пострадавшим жителям остается приоритетом региональных властей. «Удар стихии, который постиг нашу республику, — это личные колоссальные трагедии для тысяч и тысяч дагестанцев. Здесь не может быть вопросов более важных, чем оперативное разрешение ситуаций по возмещению ущерба», — пояснил глава региона.
Весной 2026 года ливневые дожди привели к масштабным наводнениям в ряде районов Дагестана и Чечни. Пострадали жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальная и инженерная инфраструктура. По поручению президента РФ Владимира Путина для ликвидации последствий стихии была создана правительственная комиссия.