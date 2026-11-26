«Чиркейская вода придет в Избербаш в рамках масштабного проекта последовательного подключения агломерации: Махачкала, Каспийск и затем Избербаш. Реализация намечена на период до 2030 года, при этом ключевые этапы планируется завершить раньше», — отметил господин Щукин.