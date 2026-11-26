Избербаш подключат к магистральному водоводу до 2030 года
Город Избербаш обеспечат качественным водоснабжением вслед за Махачкалой и Каспийском — не позднее 2030 года. Об этом в рамках прямой линии сообщил глава региона Федор Щукин.
Проект предполагает строительство нового магистрального водовода «Чиркей — Махачкала — Каспийск». Схема рассчитана на подвод к городу чистой питьевой воды сразу из двух источников — с севера и с юга.
«Чиркейская вода придет в Избербаш в рамках масштабного проекта последовательного подключения агломерации: Махачкала, Каспийск и затем Избербаш. Реализация намечена на период до 2030 года, при этом ключевые этапы планируется завершить раньше», — отметил господин Щукин.