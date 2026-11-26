На Северном Кавказе сохраняется режим беспилотной опасности
В ночь на 26 ноября режим беспилотной опасности действует в ряде регионов Северного Кавказа. В Ставропольском крае силы ПВО отразили налет на промышленную зону Невинномысска. Угроза дронов сохраняется на всей территории края, данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.
В Северной Осетии, по сообщению главы республики Сергея Меняйло, действует режим беспилотной опасности, а план «Ковер» введен в аэропорту Владикавказа и в Моздоке. Глава региона предупредил о возможном замедлении работы мобильной связи и интернета и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Опасность по беспилотникам объявлялась и в Кабардино-Балкарии — там ночью прошел сигнал, а ракетная опасность, вводившаяся на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии, уже отменена в обоих регионах. Сигнал ракетной опасности на Ставрополье действовал всего 16 минут — с 02:14 до 02:30 мск.
О снятии беспилотной опасности в Северной Осетии и Ставропольском крае на утро четверга не сообщалось.