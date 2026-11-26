Опасность по беспилотникам объявлялась и в Кабардино-Балкарии — там ночью прошел сигнал, а ракетная опасность, вводившаяся на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии, уже отменена в обоих регионах. Сигнал ракетной опасности на Ставрополье действовал всего 16 минут — с 02:14 до 02:30 мск.