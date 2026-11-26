Бензин в Челябинской области подорожал на 17 копеек за неделю
Цены на топливо выросли по всей России
Средняя стоимость автомобильного топлива в Челябинской области по состоянию на 23 ноября составила 68,725 руб. за литр, говорится в сообщении Росстата. Это на 17 коп. дороже, чем неделей ранее.
Согласно статистике, литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области на 2 ноября стоил в среднем 64,32 руб. (+26 коп.), АИ-95 — 70,79 руб. (+17 коп.). Цена на высокооктановое топливо (АИ-98 и выше) составила 100,94 руб. (+44 коп.). Средняя стоимость дизельного топлива в регионе составила 83,83 руб. за литр (+9 коп.).
Средняя стоимость топлива в России на 23 ноября составила 74,41 руб. за литр, в том числе бензин АИ-92 — 70,31 руб., бензин АИ-95 — 76,58 руб., бензин АИ-98 и выше — 104,39 руб., дизельное топливо — 87,73 руб. за литр.