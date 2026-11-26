Лидеры по среднегодовым темпам прироста выручки
в сегменте «Строительный рынок»
|Компания
|Регион
|Вид деятельности
|CAGR
выручки
2021-2025, %
|Выручка
в 2025 г.,
млн руб.
|Выручка
в 2021 г.,
млн руб.
|ТИС, ООО
|Ворон.
|Прочие виды
строительства жилых
и нежилых зданий
|239%
|9 424,4
|71,1
|ГАЗВОДСТРОЙ,
ООО
|Белг.
|Строительство жилых
и нежилых зданий
|137%
|1 757,4
|55,5
|ПСК, ООО
|Тамб.
|Строительство жилых
и нежилых зданий
|104%
|1 041,2
|60,6
|ТЕХСТРОЙ, ООО
|Белг.
|Строительство жилых
и нежилых зданий
|98%
|1 723,0
|111,9
|БЮРО, ООО
|Ворон.
|Строительство жилых
и нежилых зданий
|82%
|1 415,2
|130,0