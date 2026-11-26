Лидеры 2025 года по выручке
в сегменте «Строительный рынок»
|Компания
|Регион
|Вид деятельности
|Выручка
в 2021 г.,
млрд руб.
|Выручка
в 2025 г.,
млрд руб.
|СПП, АО ПМК
|Белг.
|Прочие виды строительства
жилых и нежилых зданий
|4,1
|17,6
|СМУ-90, ООО
|Ворон.
|Строительство автомобильных
дорог и автомагистралей
|2,3
|10,3
|ТИС, ООО
|Ворон.
|Прочие виды строительства
жилых и нежилых зданий
|0,7
|9,4
|ИНКОМНЕФТЕ-
РЕМОНТ, ООО
|Тамб.
|Строительство местных
линий электропередачи
и связи
|2,2
|9,2
|РОССОШАНСКОЕ
ДРСУ № 1, ООО
|Ворон.
|Строительство автомобильных
дорог и автомагистралей
|1,3
|7,0