Металлическая опора линии электропередачи накренилась на участке между поляной Нарзанов и селом Байдаево. Об этом сообщило издание «Саби» со ссылкой на данные об аварии. Сигнал о повреждении поступил в 16:05 мск 25 ноября. Без электричества остались жители Тегенекли, Байдаево и Терскола; энергетики приступили к выправлению опоры.