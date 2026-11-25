В Приэльбрусье из-за непогоды без света остались 1,59 тыс. абонентов
Без электричества остались жители Тегенекли, Байдаево и Терскола
Аварийное отключение электричества в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии затронуло 1 590 абонентов. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил в Telegram, что непогода повредила опоры ЛЭП выше поселка Эльбрус.
Металлическая опора линии электропередачи накренилась на участке между поляной Нарзанов и селом Байдаево. Об этом сообщило издание «Саби» со ссылкой на данные об аварии. Сигнал о повреждении поступил в 16:05 мск 25 ноября. Без электричества остались жители Тегенекли, Байдаево и Терскола; энергетики приступили к выправлению опоры.
По словам Казбека Кокова, на месте работают аварийные службы, а подачу энергии должны восстановить в ближайшее время. В сообщении главы республики нет числа отключенных абонентов и точного времени завершения работ.
Отключение произошло на фоне сильного ухудшения погоды в горной части республики. Гидрометцентр предупреждал о сильном южном ветре с порывами до 30 м/с и очень сильных осадках, включая снег, 24 и 25 ноября.
К вечеру 25 ноября власти республики также сообщили о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии выше 2 тыс. м. Предупреждение действует с 18:00 25 ноября до 18:00 26 ноября. Оно касается горных склонов и не объясняет причину аварии на линии электропередачи.
По состоянию на опубликованные сообщения энергетики продолжали восстановительные работы.