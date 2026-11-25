Главные новости за 25 ноября. Кавказ
Ипотечный рынок Северо-Кавказского федерального округа в октябре 2026 года показал слабейшие результаты среди макрорегионов страны. Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, крупнейший по объемам округ субъект — Ставропольский край, занял лишь 34 место: банки выдали там 0,87 тыс. кредитов на 3,03 млрд руб.
В 34 школах Ставропольского края проверят, как организовать для учеников безопасный доступ к цифровым сервисам и материалам об искусственном интеллекте. Регион участвует в федеральной апробации курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность», которая началась 11 ноября и продлится до конца декабря 2026 года.
В Росморречфлоте прорабатывают строительство порта выносного типа на естественных глубинах Каспийского моря. Его задача — прием грузов с малотоннажных судов, которые следуют по Волге из Астрахани, без их захода в порт с недостаточными глубинами.
Карачаево-Черкесия не нашла банки для двух возобновляемых кредитных линий. На оба электронных аукциона, каждый с начальной ценой услуг 164,79 млн руб., не поступило ни одной заявки.
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение об освобождении Османа Ахмедова от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики и тарифов. В документе указано, что чиновник покидает пост по собственному желанию.
Малые технологические компании Ставропольского края получили 30 млн руб. федеральной поддержки за девять месяцев 2026 года.