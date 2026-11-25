Причины кадрового решения администрация не раскрыла. В прощальном обращении Арсен Гаджиев сообщил, что завершил работу в инспекции, поблагодарил ее сотрудников и жителей республики. Отдельно он отметил блогеров, общественных деятелей, региональные СМИ и Telegram-каналы, которые сообщали о проблемах в сфере ЖКХ. По словам Арсена Гаджиева, такие публикации помогали инспекции узнавать о жалобах и оперативнее на них реагировать. Он назвал авторов публикаций единомышленниками и подчеркнул значение открытости ведомства и обратной связи с обществом. О новом месте работы в обращении не говорится.