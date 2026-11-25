Осман Ахмедов сменил Арсена Гаджиева в Госжилинспекции Дагестана
До назначения Осман Ахмедов был замминистра энергетики и тарифов Дагестана
Глава Дагестана Федор Щукин назначил Османа Ахмедова временно исполняющим обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции республики. Об этом сообщила администрация главы региона.
Осман Ахмедов сменил Арсена Гаджиева, который возглавлял ведомство в статусе врио с августа 2025 года.
Причины кадрового решения администрация не раскрыла. В прощальном обращении Арсен Гаджиев сообщил, что завершил работу в инспекции, поблагодарил ее сотрудников и жителей республики. Отдельно он отметил блогеров, общественных деятелей, региональные СМИ и Telegram-каналы, которые сообщали о проблемах в сфере ЖКХ. По словам Арсена Гаджиева, такие публикации помогали инспекции узнавать о жалобах и оперативнее на них реагировать. Он назвал авторов публикаций единомышленниками и подчеркнул значение открытости ведомства и обратной связи с обществом. О новом месте работы в обращении не говорится.
Арсена Гаджиева назначили врио руководителя Госжилинспекции указом от 29 августа 2025 года, а 2 сентября его представили коллективу. До этого он исполнял обязанности директора «Дагэнерго», входящего в «Россети Северный Кавказ».
До нового назначения Осман Ахмедов занимал должность статс-секретаря — заместителя министра энергетики и тарифов Дагестана. Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов назначил его на этот пост в мае 2025 года. Ранее Осман Ахмедов работал в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В разные годы он возглавлял подразделения, связанные с коммунальным хозяйством и информационно-аналитической работой. В 2021 году он исполнял обязанности начальника управления коммунального хозяйства, а в 2023-м занимал должность начальника информационно-аналитического управления.
Госжилинспекция контролирует соблюдение требований к управлению многоквартирными домами и предоставлению жилищно-коммунальных услуг. При Арсене Гаджиеве ведомство сообщало, что к 10 сентября 2025 года жилой фонд республики был готов к отопительному сезону в среднем на 68–70%. Хасавюрт и Кизляр отчитались о стопроцентной готовности. Инспекция также выезжала в Дербент и проверяла дома после обращений жителей.