В Новороссийске скорректируют сроки благоустройства «Южных прудов»
В Новороссийске скорректируют сроки благоустройства особо охраняемой природной территории «Южные пруды». Это связано с проблемами при работе предыдущего подрядчика и увеличением объема сточных вод. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале по итогам совещания с представителями общественности и Совета экологической безопасности.
По словам мэра, проект предусматривает три этапа: расчистку прудов, реконструкцию и благоустройство. Контракт с предыдущим подрядчиком расторгли из-за ненадлежащего исполнения обязательств. При расчистке водоемов допустили отклонения от проекта. Вывоз ила завершили по отдельному контракту.
Сейчас корректируют проект благоустройства, разработанный в 2024 году. В частности, возникла необходимость построить новый магистральный коллектор и систему ливнеотведения. Это должно предотвратить подтопления и попадание неочищенных стоков в Цемесскую бухту. Причиной дополнительных работ стало увеличение объема сточных вод.
Кроме того, по поручению главы города на территории установят камеры видеонаблюдения. Такое решение приняли после того, как общественники обратили внимание на загрязнение участка.