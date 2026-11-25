В Новороссийске скорректируют сроки благоустройства особо охраняемой природной территории «Южные пруды». Это связано с проблемами при работе предыдущего подрядчика и увеличением объема сточных вод. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале по итогам совещания с представителями общественности и Совета экологической безопасности.