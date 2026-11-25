Технопарк электроники в Ставрополе оценили в 2,3 млрд рублей
Его планируют разместить на территории радиозавода «Сигнал»
В Ставрополе планируют создать промышленный технопарк электронной промышленности с инвестициями свыше 2,3 млрд руб. На его площадке собираются выпускать радиоэлектронную продукцию и промышленную вычислительную технику, а также разрабатывать программное обеспечение. По оценке кабмина, проект даст региону более 500 рабочих мест, сообщает пресс-служба федерального правительства.
О проекте сообщили по итогам встречи вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Господин Мантуров поручил Минпромторгу вместе с регионом рассмотреть заявку на ближайшем отборе промышленных технопарков, который пройдет в 2027 году. Это значит, что проекту еще предстоит пройти федеральную процедуру отбора; сообщение кабмина не называет источники финансирования, инвесторов-резидентов и точные сроки строительства и запуска.
План создать такой технопарк на площадке ставропольского радиозавода «Сигнал» обсуждают как минимум с 2025 года. Тогда «Ростех» сообщал о намерении создать парк к 2028 году. В начале 2025 года вложения оценивали в 1,6 млрд руб., а в мае того же года губернатор Владимир Владимиров называл сумму свыше 2 млрд руб. и «Сигнал» — инициатором проекта. К февралю 2026 года на тот момент краевой министр энергетики, промышленности и связи Иван Ковалев говорил о более чем 2,2 млрд руб., строительстве площадью около 20 тыс. кв. м на участке в 2 га и планируемом начале работ в том же году. Теперь кабмин указывает оценку выше 2,3 млрд руб.
В октябре 2025 года промышленный технопарк «Сигнал» включили в реестр Минпромторга. По данным Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, парк создают на неиспользуемых активах радиозавода, его специализация — радиоэлектронная продукция. В федеральном реестре ГИСП указана управляющая компания технопарка радиоэлектронной промышленности «Сигнал».
В мае 2026 года Владимир Владимиров включил технопарк в число крупных проектов края наряду с комплексом «Ставролен» и заводом полимерных трубопроводных систем. Регион тогда ставил цель привлечь 430 млрд руб. внебюджетных инвестиций за год. Для нового технопарка ключевой ближайший этап — федеральный отбор 2027 года; опубликованные материалы пока не раскрывают ни будущих резидентов, ни распределение заявленных 500 с лишним рабочих мест по предприятиям.