План создать такой технопарк на площадке ставропольского радиозавода «Сигнал» обсуждают как минимум с 2025 года. Тогда «Ростех» сообщал о намерении создать парк к 2028 году. В начале 2025 года вложения оценивали в 1,6 млрд руб., а в мае того же года губернатор Владимир Владимиров называл сумму свыше 2 млрд руб. и «Сигнал» — инициатором проекта. К февралю 2026 года на тот момент краевой министр энергетики, промышленности и связи Иван Ковалев говорил о более чем 2,2 млрд руб., строительстве площадью около 20 тыс. кв. м на участке в 2 га и планируемом начале работ в том же году. Теперь кабмин указывает оценку выше 2,3 млрд руб.