Главные новости за 25 ноября. Сочи
Обход Адлера в составе проекта «Большая дорога Сочи» планируют открыть в 2028 году. Изначально завершить строительство рассчитывали в 2027 году, однако сроки сдвинулись.
Бывшего генерального директора компании «ГРСП „Магнит“» Ларису Сюсюкайлову приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в растрате и отмывании средств, похищенных при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Сочи.
В аэропорту Сочи ввели ограничения на взлетно-посадочные операции на второй взлетно-посадочной полосе. Решение приняли после ослабления берегоукрепления русла реки Мзымта, вызванного неблагоприятными погодными условиями и подъемом уровня воды.
В Сочи 2027 год объявят Годом олимпийского триумфа России. Он будет посвящен 20-летию получения городом права на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.
В Сочи планируют увеличивать количество гостиничных комплексов, ориентированных на профилактику заболеваний и поддержание здоровья. Сейчас в городе работают 60 санаториев и 11 гостиниц с медицинским профилем.
Сочи в 2026 году рассчитывает принять около 7 млн туристов. Для сравнения, в 2024 году курорт посетили более 8 млн человек, а в 2025 году — почти 8 млн.
В Сочи могут создать муниципальную группу, которая будет информировать жителей о работе по сохранению пляжей. Такую возможность предложил рассмотреть глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.