Главные новости за 25 ноября. Новороссийск
«Электросети Кубани» направят 707 млн рублей на новую ЛЭП для Новороссийска. Линия может разгрузить отдельные участки и дать мощность новым потребителям.
Госавтоинспекция Новороссийска предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки на автодороге «Юровка — Раевская — Новороссийск». Причиной стали понижение температуры воздуха и смешанные осадки.
В Новороссийске самую высокую зарплату среди вакансий ноября предлагают премиум-менеджеру по работе с VIP-клиентами — от 150 тыс. руб. в месяц. На втором месте по уровню дохода находится должность заместителя главного врача по скорой медицинской помощи с зарплатой от 130 тыс. руб.
В течение 25 ноября над Черным морем у побережья Краснодарского края могут сформироваться смерчи. Опасность их появления прогнозируется на участке от Анапы до Магри утром, днем и вечером. В связи с этим в регионе действует экстренное предупреждение.
В Новороссийске в 2027 году работодатели должны будут предоставить 1,881 тыс. квотированных рабочих мест для горожан, испытывающих сложности с трудоустройством. Это на 176 мест больше, чем в 2026 году.