Баскетболистки «Надежды» обыграли «Спарту энд К» в матче Премьер-лиги
Баскетбольный клуб «Надежда» из Оренбурга победил «Спарту энд К» из Видного в домашнем матче Премьер-лиги. Встреча прошла 25 ноября и завершилась со счетом 68:61 (18:17, 11:17, 27:10, 12:17).
Самыми результативными игроками в составе хозяек паркета стали легионер Белла Насименто (20 очков) и защитник Елена Мухина (14 очков). У «Спарты энд К» отличилась Севара Нуритдинова (20 очков).
После сегодняшнего матча «Надежда» поднялась на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спарта энд К» расположилась двумя строчками выше.
Следующая игра для «Надежды» в рамках чемпионата России состоится в Екатеринбурге. 29 ноября спортсменки сыграют с УГМК. В этот же день баскетболистки «Спарты энд К» встретятся с «Владимирскими львицами».