В Александром Гае стало больше благоустроенных общественных территорий
В райцентре обустроили новую пешеходную зону
Две новые благоустроенные общественные территории создали в селе Александров Гай Саратовской области в 2026 году. Работы выполнили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом Владимиром Путиным, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Одним из благоустроенных объектов стала пешеходная зона на пересечении ул. Красного Бойца и площади 35-летия Победы. Там уложили асфальтобетонную дорожку, установили лавочки и урны. В августе в Александровом Гае между многоэтажными домами открыли зону отдыха с детским игровым и спортивным оборудованием. Там установили карусель-чашу, качели-диван, гамак и батут, а территорию покрыли травмобезопасным резиновым покрытием и оградили.
В 2025 году в Александрово-Гайском районе по этому же проекту преобразили еще две общественные территории, отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев. По его словам, населенный пункт постепенно становится комфортнее и уютнее благодаря инициативе местных жителей, которые активно участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.