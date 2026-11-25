В 2025 году в Александрово-Гайском районе по этому же проекту преобразили еще две общественные территории, отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев. По его словам, населенный пункт постепенно становится комфортнее и уютнее благодаря инициативе местных жителей, которые активно участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.