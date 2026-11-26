Банк «Кубань Кредит» поздравил победителей IV бизнес-премии «Твердые знаки»
Банк «Кубань Кредит» выступил партнером региональной бизнес-премии «Твердые знаки».
Торжественная церемония награждения победителей престижного конкурса, организованная деловым изданием «Коммерсантъ-Кубань», состоялась в Краснодаре 24 ноября.
Начальник департамента кредитования юридических лиц Банка «Кубань Кредит» Денис Чубанжи вручил награду лидеру в номинации «Лучший проект в сфере АПК».
«Все номинанты премии представили по-настоящему успешные проекты, сильные инициативы, которые в очередной раз показали нам, что, несмотря на погодные аномалии и логистические трудности, мы способны уверенно двигаться вперед и можем по праву гордиться агропромышленным комплексом Кубани и всего юга России»,— отметил в ходе церемонии Денис Чубанжи.
«Твердые знаки» — региональная премия издательского дома «Коммерсантъ». Цель проекта — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-практики. Премия включает 12 номинаций, среди которых цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта, социальные инициативы, HR-практики, импортозамещение, недвижимость, туризм, АПК и промышленность. С 2024 года председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич выходит в состав экспертного совета премии.
В этом году на соискание премии было подано 157 заявок от компаний Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, что является рекордным показателем за всю историю проведения премии на юге России.
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