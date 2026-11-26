«Все номинанты премии представили по-настоящему успешные проекты, сильные инициативы, которые в очередной раз показали нам, что, несмотря на погодные аномалии и логистические трудности, мы способны уверенно двигаться вперед и можем по праву гордиться агропромышленным комплексом Кубани и всего юга России»,— отметил в ходе церемонии Денис Чубанжи.