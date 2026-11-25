«Успешное продвижение начинается не с рекламного сообщения, а с понимания того, кому оно адресовано. Один и тот же продукт может быть интересен совершенно разным группам людей по множеству причин. Задача бизнеса – увидеть эти различия и учитывать их в адресных коммуникациях. Технологии анализа больших данных Т2 помогают находить закономерности, которые позволяют лучше понимать аудиторию, а значит – предлагать клиентам современные цифровые решения, полностью отвечающие потребностям бизнеса».