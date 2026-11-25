В Карачаево-Черкесии подготовили дорожные, коммунальные и энергетические службы к зимнему периоду. Для расчистки трасс и обработки покрытия заготовили 38 единиц спецтехники, а для устранения возможных аварий на электросетях сформировали 18 оперативно-выездных бригад. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.