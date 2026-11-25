В КЧР к снегопадам подготовили 38 дорожных машин и 18 аварийных бригад
В Карачаево-Черкесии подготовили дорожные, коммунальные и энергетические службы к зимнему периоду. Для расчистки трасс и обработки покрытия заготовили 38 единиц спецтехники, а для устранения возможных аварий на электросетях сформировали 18 оперативно-выездных бригад. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.
По словам главы региона, дорожные бригады будут круглосуточно дежурить на трассах регионального значения. Также заготовлен противогололедный материал. При ухудшении погоды специалисты должны оперативно приступить к расчистке дорог.
В энергетических службах подготовили более 50 специалистов и 20 единиц спецтехники. В случае осложнения погодных условий число бригад и машин планируют увеличить. Общее количество задействованной техники должно превысить 50 единиц.
Рашид Темрезов поручил правительству республики и оперативному штабу организовать постоянный мониторинг работы жилищно-коммунального комплекса, объектов энергетики и газоснабжения, а также дорожного хозяйства. По его словам, решения по обеспечению устойчивой работы инфраструктуры необходимо принимать совместно с муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями.