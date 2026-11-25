Житель Мордовии скончался после удара ножом от своего пьяного знакомого
СУ СКР по Республике Мордовия предъявило обвинение 51-летнему местному жителю в причинении смерти знакомому. Фигурант дела ударил мужчину ножом, из-за чего тот скончался на месте, сообщили в ведомстве.
Трагедия произошла днем 15 ноября в селе Лямбирь. Задержанный на момент совершения преступления был в нетрезвом состоянии. Во время ссоры он ударил 59-летнего знакомого в бедро, из-за чего скоро пострадавший скончался на месте.
Мужчина признал свою вину. Суд отправил фигуранта в СИЗО на весь период расследования. Ведется следствие.