КС направил на пересмотр дело о вырубке деревьев в Сочи
Собственники участков в Сочи не могут избежать требований об охране зеленых насаждений только за счет изменения вида разрешенного использования земли на ведение личного подсобного хозяйства. Суды должны проверять, действительно ли участок используется для личных нужд или такой статус был выбран, чтобы обойти правила вырубки деревьев, следует из постановления Конституционного суда РФ.
Суд разъяснил порядок применения краевого закона об охране зеленых насаждений и постановил пересмотреть дело жительницы Сочи Соны Григорян. Ранее суды взыскали с нее ущерб за вырубку деревьев на участке, в том числе рассчитанный с применением пятикратного коэффициента.
Госпожа Григорян приобрела участок в 2018 году. Тогда его разрешенным использованием были «магазины». В 2020 году землю разделили на три участка, один из которых получил несколько видов разрешенного использования, включая ведение личного подсобного хозяйства, предпринимательство и общественное питание. В июне 2024 года на нем вырубили деревья без порубочного билета.
Прокуратура Сочи потребовала взыскать ущерб за уничтожение двух деревьев инжира, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, и еще 41 зеленого насаждения. Вред от вырубки инжира оценили в 210 тыс. руб., от уничтожения остальных растений — в 9,98 млн руб. с учетом пятикратной платы за компенсационное озеленение.
Центральный районный суд Сочи взыскал только ущерб за вырубку инжира. В остальной части иска он отказал, поскольку посчитал, что участок с видом разрешенного использования под личное подсобное хозяйство не подпадает под действие краевого закона. Однако Краснодарский краевой суд удовлетворил требования прокуратуры полностью. С этим решением согласились кассационный суд и судья Верховного суда РФ.
Конституционный суд указал, что сам по себе статус участка под личное подсобное хозяйство не означает автоматического освобождения от требований об охране зеленых насаждений. При рассмотрении таких споров суды должны выяснять, для чего собственник изменил разрешенное использование земли, как фактически используется участок, есть ли на нем коммерческие объекты и продолжалась ли деятельность, соответствующая прежнему назначению.
Если суд установит, что изменение вида разрешенного использования было способом обойти требование о получении порубочного билета, краевой закон об охране зеленых насаждений может применяться и к такому участку.
Отдельно КС указал, что его выводы не отменяют особый порядок охраны растений из Красной книги. Уничтожение таких объектов влечет ответственность и на участках для личного подсобного хозяйства, даже если собственник не злоупотреблял правом при выборе разрешенного использования земли.
При этом Конституционный суд признал неконституционной норму о пятикратной плате за незаконную вырубку. До изменения краевого закона компенсация должна рассчитываться в размере полного возмещения экологического вреда. Дело Григорян подлежит пересмотру.