Госпожа Григорян приобрела участок в 2018 году. Тогда его разрешенным использованием были «магазины». В 2020 году землю разделили на три участка, один из которых получил несколько видов разрешенного использования, включая ведение личного подсобного хозяйства, предпринимательство и общественное питание. В июне 2024 года на нем вырубили деревья без порубочного билета.