На Ставрополье курс по работе с искусственным интеллектом апробируют в 34 школах
Федеральный пилот стартовал 11 ноября
С 11 ноября в 34 школах Ставропольского края апробируют внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом краевое министерство образования сообщило в ответе на запрос «Ъ-Кавказ». Школы для участия выбрали муниципальные и городские округа.
Курс рассчитан на учеников 5–11-х классов. Занятия проходят раз в неделю по средам, вне расписания обязательных уроков. Оценки за них не выставляют. Апробация продлится до конца декабря 2026 года. Минпросвещения России и Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева подведут итоги федерального пилота.
В программу вошли история нейросетей, вклад российских ученых и применение ИИ в науке, медицине и промышленности. Ученики также будут разбирать основы кибербезопасности, защиту персональных данных, фейки, дипфейки и интернет-мошенничество. Каждое занятие включает тематическое видео, практическую работу и задания для закрепления материала.
Рабочие программы курса разместили на портале «Единое содержание общего образования» и в конструкторе рабочих программ. По данным краевого министерства, пилотные школы обеспечили необходимыми техническими инструментами. Для занятий используют федеральные системы «Моя школа» и «Сферум»: в них размещают материалы и организуют доступ к сервисам.
Федеральный пилот стартовал 11 ноября. Министр просвещения Сергей Кравцов провел открытое занятие в московской школе №1448, где собрались 100 учеников 5–7-х классов. По данным Минпросвещения, в апробации участвуют более тысячи школ страны. Ведомство планирует ввести курс во всех школах с 1 сентября 2027 года, а окончательную программу подготовить к этому сроку.