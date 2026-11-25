Курс рассчитан на учеников 5–11-х классов. Занятия проходят раз в неделю по средам, вне расписания обязательных уроков. Оценки за них не выставляют. Апробация продлится до конца декабря 2026 года. Минпросвещения России и Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева подведут итоги федерального пилота.