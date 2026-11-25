Среди ключевых вопросов, на которые должны ответить ученые, — возможность возведения многоквартирного жилья и промышленных предприятий на территории курортного района. «По результатам этой научной работы мы поймем, нужно ли строить многоквартирные дома на КМВ, можно ли строить какие-либо заводы. Может быть, мы уже вторгаемся в климат и делаем что-то плохое. А может быть, наоборот, климату мы никак не мешаем и нужно создавать более благоприятные условия для людей, живущих здесь, и для привлечения еще большего количества туристов», — изложила суть исследования Альбина Муртаева.