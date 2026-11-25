Экспертиза отложила запуск первой ОЭЗ на КМВ
Изначально ее хотели создать за один год
Запуск первой особой экономической зоны на Кавказских Минеральных Водах откладывается минимум на два года — до завершения комплексной научной экспертизы курортного региона, которую по поручению премьер-министра Михаила Мишустина совместно проводят Министерство природных ресурсов и Российская академия наук. О переносе сроков стало известно в ходе кавказской бизнес-конференции «Кавказ на взлете: формула регионального роста», организованной изданием «Эксперт Юг».
Заместитель директора Департамента социально-экономического развития СКФО Альбина Муртаева и заместитель министра экономического развития Ставропольского края Илья Лобанов пояснили причины задержки. По словам госпожи Муртаевой, изначально ведомства рассчитывали уложиться в год: «Первоначально мы рассчитывали, что эта работа займет до 12 месяцев. По оценкам РАН, она займёт гораздо больше времени, возможно больше двух лет. Сейчас подготовлено техзадание, определяются источники финансирования». Исследование призвано установить допустимые границы застройки с учетом зон горно-санитарной охраны.
Среди ключевых вопросов, на которые должны ответить ученые, — возможность возведения многоквартирного жилья и промышленных предприятий на территории курортного района. «По результатам этой научной работы мы поймем, нужно ли строить многоквартирные дома на КМВ, можно ли строить какие-либо заводы. Может быть, мы уже вторгаемся в климат и делаем что-то плохое. А может быть, наоборот, климату мы никак не мешаем и нужно создавать более благоприятные условия для людей, живущих здесь, и для привлечения еще большего количества туристов», — изложила суть исследования Альбина Муртаева.
Действующее законодательство запрещает многоквартирное строительство в первой и второй зонах ГСО. Параллельно Министерство здравоохранения России ведет актуализацию этих охранных зон: по итогам этой работы могут появиться новые площадки, пригодные для жилой застройки.
До получения результатов экспертизы инвесторам, работающим в условиях ограничений ГСО, может быть предложен альтернативный формат. Илья Лобанов указал на глэмпинги как на практичное решение: «В рамках предоставления земельных участков без торгов, как один из критериев реализации проектов, — это строительство глэмпингов. Для КМВ это очень актуально. Это не требует возведения капитальных строений, поэтому глэмпинги могут стать для инвесторов выходом из положения».
Проект особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Курорты Кавказских Минеральных Вод» охватывает три площадки: Солнечную долину в Кисловодске, Капельную балку в Ессентуках и гору Развалка в Железноводске — суммарной площадью 1,5 тыс. га. В январе 2025 года профильный комитет Совета Федерации одобрил создание зоны. Совокупный инвестиционный потенциал проекта оценивался в 500 млрд рублей, а его реализация должна была обеспечить порядка 14 тыс. рабочих мест и около 19 тыс. гостиничных номеров. Соглашения о намерениях к тому моменту были заключены с 15 якорными инвесторами.