По словам руководителя региона, решения о компенсациях должны приниматься с учетом установленных требований, поскольку выплаты производятся из федерального бюджета. Он подчеркнул, что средства необходимо расходовать строго по целевому назначению, а помощь должна дойти до всех, кто имеет на нее право.