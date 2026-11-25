В Дагестане отрабатывают около 5 тысяч заявлений пострадавших от ЧС
Власти Дагестана рассматривают около 5 тыс. заявлений жителей, потерявших дома и квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Об этом глава республики Федор Щукин сообщил во время прямой линии с жителями.
По словам руководителя региона, решения о компенсациях должны приниматься с учетом установленных требований, поскольку выплаты производятся из федерального бюджета. Он подчеркнул, что средства необходимо расходовать строго по целевому назначению, а помощь должна дойти до всех, кто имеет на нее право.
Программа ликвидации последствий ЧС предусматривает не только выплаты пострадавшим, но и восстановление социальных объектов. Кроме того, около тысячи исков в интересах жителей уже поданы и рассмотрены судами республики, сообщил Федор Щукин.
Глава Дагестана также отметил роль прокуратуры и необходимость координации работы государственных органов. По его словам, ситуация находится под особым вниманием федерального центра.