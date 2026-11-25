Ушел из жизни экс-директор завода «Коммунар» Алексей Котин
На 80-м году жизни скончался бывший директор завода «Коммунар» Алексей Котин. Об этом сообщили в администрации Волжского района Самарской области.
Алексей Котин возглавлял ФКП «Самарский Завод «Коммунар» с 2003 по 2010 год. Предприятие находится в поселке Петра Дубрава.
Бывший директор «Коммунара» был награжден почетными грамотами Российского агентства по боеприпасам, губернатора Самарской области и Министерства промышленности и энергетики РФ.