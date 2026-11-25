Диплом лауреата был вручен руководителю Департамента розничных продуктов Банка Уралсиб, заместителю руководителя блока Розничный бизнес Екатерине Резниковой и начальнику Управления целевого потребительского кредитования Банка Уралсиб Артему Алиеву. «Уралсиб вышел в сегмент POS кредитования в конце 2024 года – на уже сформированный и высококонкурентный рынок. У нас не было права на долгую раскачку, поэтому мы сразу поставили задачу сделать сервис уровня лидеров рынка – быстрым, безопасным и удобным для клиентов и партнеров. Мы стали одним из первых банков, запустивших кредитование через операторов финансовых платформ», – отметила Екатерина Резникова.