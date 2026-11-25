В Новороссийске в 2027 году работодатели должны будут предоставить 1,881 тыс. квотированных рабочих мест для горожан, испытывающих сложности с трудоустройством. Это на 176 мест больше, чем в 2026 году. Перечень предприятий и организаций утвердила городская администрация.