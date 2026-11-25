Новороссийские предприятия увеличат число рабочих мест по квотам до 1,9 тысяч
В Новороссийске в 2027 году работодатели должны будут предоставить 1,881 тыс. квотированных рабочих мест для горожан, испытывающих сложности с трудоустройством. Это на 176 мест больше, чем в 2026 году. Перечень предприятий и организаций утвердила городская администрация.
Больше всего мест предусмотрено на АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» — 208, ПАО «Новороссийский морской торговый порт» — 127, ОАО «Новоросцемент» — 72, ООО «Новоросметалл» — 50 и АО «Новорослесэкспорт» — 46.
Отдельный перечень работодателей, на которых распространяются квоты для трудоустройства людей с инвалидностью, включает 313 организаций.
Директор Центра занятости Новороссийска Юлия Кулакова сообщила, что ряд крупных предприятий в этом году объявил о введении особых режимов работы: простоя, неполного рабочего времени и сокращения штата. При этом массового высвобождения работников не прогнозируется. По оценке госпожи Кулаковой, рынок труда города сохраняет дефицитный характер.