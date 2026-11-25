Юрий Слюсарь подписал закон, запрещающий продажу вейпов на Дону
В Ростовской области с 1 марта 2027 года на пять лет запретят розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. С областным законом, подписанным губернатором Юрием Слюсарем 25 ноября, ознакомился «Ъ-Ростов».
Запрет будет действовать до 1 марта 2032 года и распространяется на всю территорию региона. Возраст покупателей значения не имеет.
Кроме того, закон ограничивает продажу табачной и никотинсодержащей продукции в ряде мест. Ее нельзя будет реализовывать в зданиях и помещениях детских оздоровительных организаций и государственных или муниципальных учреждений социального обслуживания, на территориях проведения официальных спортивных соревнований во время их проведения, в зонах отдыха у водоемов, в том числе на пляжах, а также в культовых зданиях, используемых для богослужений и религиозных мероприятий.
По оценке регионального министерства экономического развития, запрет на торговлю вейпами затронет 2,5 тыс. продавцов. Их совокупная недополученная прибыль за период действия ограничений оценивается в 448,2 млн руб., или около 74,7 млн руб. в год. При этом в ведомстве считают, что возможные издержки бизнеса соразмерны социальному эффекту от снижения доступности никотинсодержащей продукции.
Ограничения распространяются на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и непосредственно отпускающих продукцию продавцов. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.