Кроме того, закон ограничивает продажу табачной и никотинсодержащей продукции в ряде мест. Ее нельзя будет реализовывать в зданиях и помещениях детских оздоровительных организаций и государственных или муниципальных учреждений социального обслуживания, на территориях проведения официальных спортивных соревнований во время их проведения, в зонах отдыха у водоемов, в том числе на пляжах, а также в культовых зданиях, используемых для богослужений и религиозных мероприятий.