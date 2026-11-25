На Кубани стартовала распродажа долгов обанкроченного винзавода Первомайский
Предприятие выставило на торги право требования к заводу Северная Венеция
ООО «Винзавод „Первомайский“» выставило на торги право требования к обанкротившемуся ООО «Завод „Северная Венеция“». Начальная цена лота составляет 13,33 млн руб. — столько суд взыскал с петербургского предприятия в пользу анапского винзавода. Заявки на торги принимают с 1 декабря 2026 года по 14 января 2027 года, итоги назначили на 15 января. Лот продают через публичное предложение на площадке «Центр дистанционных торгов».
Решением от 29 апреля 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с «Северной Венеции» 13 325 750,05 руб. В августе 2022 года требование включили в реестр кредиторов предприятия-ответчика в рамках дела о его банкротстве. Теперь конкурсный управляющий «Первомайского» пытается превратить это требование в деньги для расчетов с кредиторами.
Сам «Первомайский» тоже банкротится. Суд признал компанию несостоятельной в октябре 2024 года и открыл конкурсное производство. В деле о банкротстве суд включил в реестр требование ООО «Южный Аграрий» на 43,37 млн руб. основного долга и 14,18 млн руб. неустойки — всего около 57,55 млн руб. Это подтвержденная судебными актами сумма крупного требования, но ее нельзя считать полным и окончательным итогом всех долгов предприятия на сегодня: состав реестра и непогашенный остаток могут меняться.
Требование «Южного Агрария» стало предметом спора. ФНС возражала против его включения, заявляя о возможной аффилированности кредитора и винзавода и сомневаясь в реальности поставок. Апелляционный суд оставил требование в реестре. Ранее компанию пыталась обанкротить финансовая компания «Содружество», однако в отдельном деле винзавод погасил соответствующее требование. Поэтому старые суммы из других процессов нельзя автоматически прибавлять к 57,55 млн руб.
Формально ООО «Винзавод „Первомайский“» продолжает существовать как юридическое лицо, но находится в конкурсном производстве. Последние доступные финансовые данные, приведенные «Ъ-Новороссийск», относятся к 2021 году: выручка составила 5,1 млн руб., убыток — 2,7 млн руб. Производственные мощности завода ранее оценивали в 800 тыс. дал продукции в год.
Банкротство «Северной Венеции», от которой «Первомайский» пытается получить 13,33 млн руб., началось раньше — заявление о несостоятельности поступило в суд в 2019 году, а конкурсное производство открыли в 2022-м. В материалах дела суд указывал на признанные обязательства этого предприятия примерно на 488,3 млн руб. вместе с процентами, штрафами и пенями.