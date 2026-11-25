Сам «Первомайский» тоже банкротится. Суд признал компанию несостоятельной в октябре 2024 года и открыл конкурсное производство. В деле о банкротстве суд включил в реестр требование ООО «Южный Аграрий» на 43,37 млн руб. основного долга и 14,18 млн руб. неустойки — всего около 57,55 млн руб. Это подтвержденная судебными актами сумма крупного требования, но ее нельзя считать полным и окончательным итогом всех долгов предприятия на сегодня: состав реестра и непогашенный остаток могут меняться.