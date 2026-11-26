Наиболее искушенные «охотники» не просто покупают и тратят, а вкладывают средства с целью получить прибыль или иной позитивный побочный эффект. В этом случае эмоции не заканчиваются после распаковки. Для лыжников и сноубордистов после приобретения обмундирования все самое интересное только начинается, ровно по этой же логике обладатели курортной недвижимости сразу или практически сразу начинают зарабатывать, сдавая жилье в аренду.