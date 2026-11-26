Как в Шерегеше заработать на дефиците номерного фонда?
Недвижимость в Шерегеше с выгодой до 4 565 600 рублей
Главная дата «черной пятницы» в России в этом году выпала на 27 ноября. Маркетплейсы и розничные магазины не дотерпели до конца месяца и в течение всего месяца запускают распродажи и обещают специальные цены, а корзины стремительно наполняются техникой, пуховиками и вещами, без которых еще вчера вполне удавалось обходиться. Черная пятница давно превратилась в отдельный сезон охоты за выгодными предложениями.
Наиболее искушенные «охотники» не просто покупают и тратят, а вкладывают средства с целью получить прибыль или иной позитивный побочный эффект. В этом случае эмоции не заканчиваются после распаковки. Для лыжников и сноубордистов после приобретения обмундирования все самое интересное только начинается, ровно по этой же логике обладатели курортной недвижимости сразу или практически сразу начинают зарабатывать, сдавая жилье в аренду.
Снег в Шерегеше уже укрыл склоны, на секторах началось активное катание. Инфраструктура здесь масштабная: 21 подъемник, 37 склонов и более 61 км горнолыжных трасс. Курортная жизнь набирает обороты: 21 ноября состоялось торжественное открытие горнолыжного сезона, а неделей ранее народный артист России Олег Газманов написал и выпустил гимн Шерегеша.
С каждым сезоном на склонах становится больше гостей: в 2025 году курорт принял около 1,5 млн человек, а к 2026 году ежегодный турпоток превысил 1,7 млн человек. Закономерно растет спрос и на размещение: в самые востребованные даты хорошие варианты проживания бронируют заранее, а свободных предложений практически нет. По оценкам специалистов, уже сейчас курорту не хватает около 10000 мест размещения.
Собственная квартира в горах в такой ситуации — не просто место, где можно остановиться. Это личная база на курорте, которая избавляет от необходимости каждый раз искать гостиницу и подстраиваться под наличие свободных номеров. А когда владелец находится в другом городе, квартира может принимать туристов.
Один объект — два сценария: отдых в комфорте в любое время и доход от аренды в периоды отсутствия владельца.
Ключи от квартиры и доход от сдачи в аренду
В «Шория Град» эти сценарии уже можно рассматривать на практике. Пять домов комплекса сданы — ждать окончания строительства не придется.
Квартиру можно обустроить как собственное пространство для поездок в Шерегеш, а в свободное время сдавать в аренду. Такой подход позволяет совместить личный отдых с арендным бизнесом. Доход начинается от 70000 рублей в месяц, также есть предложения с гарантированным доходом 100000 рублей в месяц.
Важное преимущество «Шория Град» — расположение в центре курорта, на улице Гагарина. До подъемников горы Зеленая можно добраться за 6–12 минут на автомобиле, а дорога до секторов А и Е занимает около 7 минут. Остановка «Кукуруза», откуда отправляются местные и междугородные автобусы, находится всего в пяти минутах ходьбы.
При этом управление таким объектом необязательно превращать во вторую работу. Поиск гостей, бронирование, заселение, уборку и обслуживание можно передать профессиональному оператору «Моя Шория». Это особенно удобно для тех, кто живет в другом городе и не планирует лично заниматься каждым вопросом, связанным с размещением туристов.
Кстати, в 2026 году «Шория Град» получил награду федеральной отраслевой премии Ski Business Award в номинации «Лучший инвестиционный проект горнолыжного комплекса / горной территории». Победа стала признанием проекта в сфере развития курортной недвижимости.
«Снежная пятница» в «Шория Град»
В «Шория Град» решили поддержать ноябрьскую традицию выгодных предложений и даже сделали ее масштабнее, объявив «Снежную пятницу». До конца 2026 года можно приобрести квартиры на специальных условиях. В рамках акции доступны три варианта выгоды:
Скидки до 4565600 рублей;*
Траншевая ипотека с платежом от 16000 рублей в месяц;**
Рассрочка на 3 года.***
Подробности акции, доступные квартиры и индивидуальные условия покупки можно узнать в отделе продаж «Шория Град».
* Скидка до 4 565 600 на квартиры в сданных домах. Размер скидки зависит от выбранной квартиры и условий сделки. Количество квартир ограничено.
** Траншевая ипотека предоставляется ПАО Сбербанк. Решение о выдаче кредита, размере процентной ставки, сумме кредита и иных условиях принимается банком индивидуально в отношении каждого заемщика. Условия действительны на момент публикации и могут быть изменены банком. Не является публичной офертой. Подробную информацию об условиях кредитования уточняйте у менеджера отдела продаж и в ПАО Сбербанк.
*** Рассрочку без процентов предоставляет застройщик ООО СЗ «ШОРИЯ ГРАД». Условия рассрочки и первоначальный взнос рассчитываются индивидуально.