Статус миллионника позволит Махачкале привлечь больше средств на развитие
Статус города-миллионника может открыть Махачкале доступ к дополнительным финансовым ресурсам и федеральным инфраструктурным проектам. Об этом заявил глава Дагестана Федор Щукин во время прямой линии.
По словам руководителя региона, новый статус позволит увеличить возможности городского бюджета и направить средства на строительство школ, дорог и медицинских учреждений. Он подчеркнул, что важно не только привлекать финансирование, но и обеспечивать его законное и эффективное расходование.
Господин Щукин отметил, что фактическое население Махачкалы уже превышает 1,1 млн человек, однако число официально зарегистрированных жителей значительно меньше. По его словам, для получения статуса необходимо, чтобы горожане, проживающие в столице Дагестана более девяти месяцев, зарегистрировались по месту жительства.
Муниципалитет уже начал работу в этом направлении. Глава региона рассчитывает, что это позволит городу получить статус миллионника и претендовать на дополнительные средства для развития инфраструктуры.