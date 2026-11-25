На заседании также предложили создать в Татарстане республиканскую инжиниринговую компанию для внедрения и модернизации систем управления на промышленных предприятиях. С такой инициативой выступил председатель совета директоров группы компаний «Текон» Михаил Кулинич. Господин Минниханов поручил разработать план мероприятий по реализации проекта.