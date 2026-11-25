В Татарстане создадут производство компонентов для аккумуляторов
В Татарстане предложили создать первое в России промышленное производство анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов. С инициативой выступил первый заместитель директора Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Павел Брунков на заседании Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», передает пресс-служба раиса республики.
По словам разработчика, проект позволит обеспечить технологическую независимость России в производстве аккумуляторов. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о готовности республики предоставить площадки для размещения предприятия и отметил наличие необходимых энергетических мощностей.
На заседании также предложили создать в Татарстане республиканскую инжиниринговую компанию для внедрения и модернизации систем управления на промышленных предприятиях. С такой инициативой выступил председатель совета директоров группы компаний «Текон» Михаил Кулинич. Господин Минниханов поручил разработать план мероприятий по реализации проекта.
Доцент Института физики КФУ Дмитрий Иванов предложил создать в республике специализированный центр технологий ядерного магнитного резонанса. Такие технологии применяются для анализа материалов в пищевой и нефтяной промышленности.