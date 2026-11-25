– Вопросы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития являются для нас приоритетными с момента основания компании. Ещё в 2015 году мы стали победителем международного проекта Best in CSR, который объединяет лучшие практики в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, в номинации «Лидер социальной ответственности в электросетевой отрасли России». Ежегодно дочерние компании и подразделения АО «БЭСК» становятся лауреатами республиканского межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства». В прошлом году компания присоединилась к Социальной хартии российского бизнеса и была включена в реестр её членов, а в мае этого года получила статус партнёра национальных проектов России. Для нас важно, что эта работа получает общественное признание, – прокомментировал председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов.