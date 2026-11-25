В Башкортостане определили первого обладателя статуса ответственного бизнеса
Башкирская электросетевая компания (входящая в АФК «Система») стала первой компанией, которая вошла в реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Компания прошла комплексную оценку в рамках ЭКГ-рейтинга по трём направлениям – «Экология», «Кадры» и «Государство» и набрала 96 баллов. Результат отражает работу предприятия в сфере устойчивого развития, социальной и экологической ответственности.
– Для республики важно, чтобы ответственный подход к ведению бизнеса был не отдельной инициативой, а частью повседневной работы предприятий. Забота о сотрудниках, соблюдение экологических требований, открытое взаимодействие с государством – всё это формирует устойчивую деловую среду и влияет на развитие региона. Присвоение первого статуса в республике – значимое событие и признание системной работы компании, – отметил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.
По состоянию на ноябрь 2026 года комплексную оценку в рамках ЭКГ-рейтинга прошли более 170,6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности Башкортостана. Статус подтверждает, что компания соответствует установленным критериям ответственного ведения бизнеса. При его присвоении учитываются не только экономические показатели, но и отношение предприятия к сотрудникам, окружающей среде и своим обязательствам перед государством.
В самой компании отмечают, что социальная ответственность и устойчивое развитие остаются приоритетами на протяжении многих лет.
– Вопросы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития являются для нас приоритетными с момента основания компании. Ещё в 2015 году мы стали победителем международного проекта Best in CSR, который объединяет лучшие практики в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, в номинации «Лидер социальной ответственности в электросетевой отрасли России». Ежегодно дочерние компании и подразделения АО «БЭСК» становятся лауреатами республиканского межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства». В прошлом году компания присоединилась к Социальной хартии российского бизнеса и была включена в реестр её членов, а в мае этого года получила статус партнёра национальных проектов России. Для нас важно, что эта работа получает общественное признание, – прокомментировал председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов.
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