«Мне тогда казалось, что наша основная целевая аудитория — люди, которые будут отрабатывать сложнокоординационные упражнения на батуте, а потом будут переносить это в свой вид спорта. Не только дети, но и взрослые. Например, паркурщики, сноубордисты и лыжники. Но, как оказалось, спортсменов-экстремалов у нас не так много, как я рассчитывал. Если бы мы работали только с ними, то быстро бы закрылись. К нам стали ходить обычные люди, которые увидели возможность просто активно провести время»,— говорит Глеб.