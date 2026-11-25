Глеб Гневанов: «Наша цель — воспитывать здоровое поколение детей»
Бизнес-завтрак КубА Клуба
Клуб КубА провел 19 ноября в Краснодаре очередной осенний бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал основатель спортивных центров FLY ZONE и совладелец гимнастических клубов GYMKiDs Глеб Гневанов. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал, как начинал открывать спортивные центры в Краснодаре, на какую аудиторию делает упор сегодня и в чем идея гимнастических клубов, которые он развивает вместе с партнером.
Глеб родился на Колыме. В 1996 году вместе с родителями переехал в Краснодар — им здесь предложили хорошую работу. Окончил экономический факультет Кубанского государственного университета (КубГАУ) по специальности «финансы и кредит». Несколько лет трудился в найме — работал на металлобазе в отделе снабжения, занимался закупками металла, строительных материалов.
Однако Глебу всегда хотелось заниматься собственным делом. Вначале он открыл пивной ларек в спальном районе, в котором жил сам. Но, по словам Глеба, его подсознательно тянуло к спорту. Увлекался сноубордингом и катанием на роликах. Ему было интересно все, что касалось экшен-спорта. Поэтому вместе с друзьями организовал прокат горнолыжного снаряжения в Краснодаре, затем открыл секцию по игре в пейнтбол.
«В интернете мне однажды попался ролик, где ребята занимались фристайлом на батуте. Я понял, что таким способом можно отрабатывать сложные движения, и это может помочь людям, которые занимаются экстремальными видами спорта»,— вспоминает спикер.
По словам Глеба, в Москве он нашел небольшой батутный центр, посмотрел, как там все устроено, а в 2014 году открыл с партнером свой центр в Краснодаре.
«Мне тогда казалось, что наша основная целевая аудитория — люди, которые будут отрабатывать сложнокоординационные упражнения на батуте, а потом будут переносить это в свой вид спорта. Не только дети, но и взрослые. Например, паркурщики, сноубордисты и лыжники. Но, как оказалось, спортсменов-экстремалов у нас не так много, как я рассчитывал. Если бы мы работали только с ними, то быстро бы закрылись. К нам стали ходить обычные люди, которые увидели возможность просто активно провести время»,— говорит Глеб.
Центр стал ориентироваться на массовую аудиторию и предлагать различные услуги. Как рассказал Глеб, в его открытие инвестировали 3,5 млн руб., которые окупились за 1,5 года.
«Когда дело пошло, мы поняли, что нужно двигаться дальше. Через год открыли еще один центр в МЦ „Красная площадь“ с упором на развлекательную составляющую. Еще через год — третий центр в „Меридиане“. Совокупная аудитория наших центров сегодня составляет 300 тыс. посетителей в год»,— рассказал Глеб Гневанов.
Помимо спортивных центров FLY ZONE, Глеб вместе с партнером открыл сеть гимнастических клубов для детей GYMKiDs. Первый появился в Москве, затем в Краснодаре, далее в других городах и странах ближнего зарубежья.
Как пояснил спикер, сеть развивается по франшизной модели. Идея таких клубов заключается в том, чтобы дать физическое развитие ребенку с гуманным подходом.
«Наша цель — воспитывать здоровое поколение детей»,— подвел итог встречи Глеб Гневанов, отвечая на вопросы гостей и резидентов Куба Клуба.
КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.
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