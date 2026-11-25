Суд обязал уволить главврача Черемшанской ЦРБ в связи с утратой доверия
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры Татарстана об увольнении главного врача Черемшанской центральной районной больницы Лилии Муртазиной в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, госпожа Муртазина начислила себе выплаты по двум совмещаемым должностям на сумму более 1,9 млн руб.
Кроме того, она обеспечила выплату завышенных премий и неправомерных ежемесячных надбавок своим родственникам.