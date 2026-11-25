Кроме того, закон закрепляет, что все дети в составе семьи на момент утверждения списка должны быть несовершеннолетними, проживать совместно с родителями и находиться на их иждивении. Отдельно оговорено, что если после утверждения областного списка один из детей умрет, семья сохранит право на получение жилья.