На Дону изменили правила предоставления жилья многодетным семьям
В Ростовской области изменили условия предоставления жилья по соцнайму семьям с тремя и более детьми-близнецами и семьям с десятью и более несовершеннолетними детьми. С законом, подписанным губернатором Юрием Слюсарем 25 ноября, ознакомился «Ъ-Ростов».
Поправки внесены в областной закон от 27 февраля 2007 года №633-ЗС. Теперь возраст детей, их совместное проживание с родителями и нахождение на их иждивении будут проверяться на дату утверждения общего областного списка претендентов на получение жилья, а не на момент принятия решения о предоставлении квартиры.
Для семей с десятью и более несовершеннолетними детьми также сохраняется требование проживать в Ростовской области не менее пяти лет и состоять на учете в качестве нуждающихся в жилье. Квартиры обеим категориям предоставляются по договорам социального найма.
Кроме того, закон закрепляет, что все дети в составе семьи на момент утверждения списка должны быть несовершеннолетними, проживать совместно с родителями и находиться на их иждивении. Отдельно оговорено, что если после утверждения областного списка один из детей умрет, семья сохранит право на получение жилья.
Законодательное собрание Ростовской области приняло поправки 17 ноября. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.