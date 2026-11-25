Объявление отсылает за описанием предмета торгов к приложенным документам. На самой площадке «Объединенная торговая площадка» в доступной карточке более ранней процедуры по тому же должнику опубликован состав имущества: речь идет о недвижимости в Ростове-на-Дону по адресу ул. Максима Горького, 143–145. На этом объекте зарегистрирован залог ООО «ДомСтрой». В документах площадки также указано, что у недвижимости нет отдельных подключений к газу и воде, а коммунальные ресурсы поступают через объекты других собственников; договоры поставки коммунальных ресурсов отсутствуют.