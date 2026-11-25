Ростовский «Агро-Альянс» выставил имущество на торги за 450 млн рублей
Компания обанкрочена по заявлению ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
ООО «Агро-Альянс», признанное банкротом в декабре 2024 года, выставило имущество на продажу с начальной ценой 450 млн руб. Торги в форме публичного предложения назначены на 30 ноября 2026 года — 17 января 2027 года. Прием заявок пройдет в тот же период, задаток составляет 20% от цены. Победитель должен заключить договор в течение пяти дней после получения предложения, а оплатить покупку — в течение 30 дней. Эти условия указаны в сообщении о торгах на Федресурсе, опубликованном 25 ноября 2026 года.
Объявление отсылает за описанием предмета торгов к приложенным документам. На самой площадке «Объединенная торговая площадка» в доступной карточке более ранней процедуры по тому же должнику опубликован состав имущества: речь идет о недвижимости в Ростове-на-Дону по адресу ул. Максима Горького, 143–145. На этом объекте зарегистрирован залог ООО «ДомСтрой». В документах площадки также указано, что у недвижимости нет отдельных подключений к газу и воде, а коммунальные ресурсы поступают через объекты других собственников; договоры поставки коммунальных ресурсов отсутствуют.
Банкротство «Агро-Альянса» началось по заявлению ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которое обратилось в арбитраж в январе 2023 года. В июне того же года суд ввел наблюдение. В декабре 2024 года общество признали банкротом и открыли конкурсное производство. Как ранее писал «Ъ-Ростов» за декабрь 2024 года, к числу кредиторов относились ММК, банк «Центр-инвест», ООО «Металлдонсервис», ООО «Брис», ПАО «Гранит», ООО «Металл-Люкс», ООО «Торговый дом ММК», ООО «Proff-Сталь» и другие заявители. К февралю 2025 года кредиторы требовали от компании 417 млн руб.; тогда в реестр включили дополнительные требования ММК и «Центр-инвеста» более чем на 33 млн руб.
Судебные материалы раскрывают и обеспеченную залогом часть требований банка «Центр-инвест»: в реестр заявляли 157 млн руб. Судебный акт указывает также, что в ходе наблюдения управляющий сформировал реестр требований на 587,4 тыс. руб. Этот показатель относится к сведениям, приведенным в конкретном решении суда, и не описывает общий долг компании на момент банкротства.
Размер начальной цены в 450 млн руб. совпадает с ценой предыдущего аукциона по имуществу должника; до него в агрегаторе торгов отображалась более ранняя процедура с начальной ценой 500 млн руб. Это показывает последовательное снижение стартовой стоимости, но само по себе не устанавливает причины изменения оценки или состав активов. В наиболее свежей доступной карточке площадки по предыдущему аукциону указаны объекты недвижимости и залог «ДомСтроя», а торги были назначены на 23 ноября 2026 года.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что «Агро-Альянс» зарегистрировали в Ростове-на-Дону в 2005 году, а основным направлением компании была оптовая торговля металлами и рудами. Новый этап продажи активов проходит в рамках конкурсного производства: выручка должна пополнить конкурсную массу и направиться на расчеты с кредиторами согласно очередности, установленной законом о банкротстве.