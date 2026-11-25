В честь выдачи ключей от литеров 1 и 2 ЖК «Цветной бульвар» ГК ТОЧНО организовала праздник для будущих жителей. Окончание строительства первой очереди — важный этап для проекта: дома уже готовы к заселению, а покупатели могут оценить не только архитектуру и планировки, но и то, как формируется пространство вокруг них.