С 29 ноября по 9 декабря включительно не будут ходить три поезда: №6351 Лихая—Глубокая с отправлением в 09:08, №6360 Глубокая—Лихая в 10:44 и №6361 Лихая—Глубокая в 20:23. Еще три рейса отменят с 30 ноября по 10 декабря: №6354 Глубокая—Лихая, отправляющийся в 06:04, №6366 Лихая—Новомихайловская в 07:23 и №6367 Новомихайловская—Лихая в 08:19. Расписание по другим пригородным маршрутам также изменится, однако перечень поездов и новые времена отправления в исходном сообщении не приведены. Перевозчик рекомендует пассажирам уточнять график перед поездкой на сайте СКППК или в приложении «РЖД Пассажирам».