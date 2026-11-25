СКЖД изменила расписание электричек на северном направлении Ростовской области
Компания отменит шесть пригородных рейсов и скорректирует расписание других поездов
С 29 ноября по 10 декабря Северо-Кавказская железная дорога проведет ремонт пути на перегоне Погорелово—Каменская в Ростовской области. На время работ Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания отменит шесть пригородных рейсов и скорректирует расписание других поездов северного направления. Об этом говорится в сообщении, распространенном СКЖД.
С 29 ноября по 9 декабря включительно не будут ходить три поезда: №6351 Лихая—Глубокая с отправлением в 09:08, №6360 Глубокая—Лихая в 10:44 и №6361 Лихая—Глубокая в 20:23. Еще три рейса отменят с 30 ноября по 10 декабря: №6354 Глубокая—Лихая, отправляющийся в 06:04, №6366 Лихая—Новомихайловская в 07:23 и №6367 Новомихайловская—Лихая в 08:19. Расписание по другим пригородным маршрутам также изменится, однако перечень поездов и новые времена отправления в исходном сообщении не приведены. Перевозчик рекомендует пассажирам уточнять график перед поездкой на сайте СКППК или в приложении «РЖД Пассажирам».
Перегон Погорелово—Каменская входит в железнодорожный коридор между станциями Глубокая и Лихая. В предыдущих уведомлениях СКППК ремонтные работы на этом направлении уже приводили к изменениям графика: в частности, для отдельных поездов в ноябре компания указывала сдвиги отправления и прибытия на станциях Погорелово и Каменская. Это подтверждает, что ограничения связаны с плановыми путевыми работами, но опубликованные ранее корректировки не раскрывают технический объем работ именно на перегоне в конце ноября и декабре.
Ремонт идет на фоне более широкой программы обновления инфраструктуры СКЖД. За январь—сентябрь 2026 года магистраль капитально отремонтировала 51 км пути, еще на 54 км заменила рельсы. На путевое хозяйство за девять месяцев направили 4,2 млрд руб. В Ростовской области работы затронули, среди прочего, станции Погорелово и Каменская, а также перегон Тарасовка—Глубокая.