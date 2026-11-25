В Чувашии создали проектный офис для строительства межвузовского кампуса
Правительство Чувашии утвердило создание проектного офиса для реализации проекта межвузовского кампуса в Чебоксарах. Он будет координировать работу участников строительства и контролировать выполнение мероприятий, сообщил пресс-центр правительства региона.
В задачи офиса войдут межведомственное взаимодействие, планирование работ, мониторинг ключевых показателей и информирование о ходе реализации проекта. В его состав войдут представители органов власти республики, а также Госсовета Чувашии, федеральных ведомств, муниципалитетов, образовательных и научных организаций.
Ранее сообщалось, что проект кампуса прошел федеральный отбор и получил поддержку Минобрнауки России. Комплекс объединит учебную, научную и жилую инфраструктуру. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2032–2033 годы.