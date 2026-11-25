В задачи офиса войдут межведомственное взаимодействие, планирование работ, мониторинг ключевых показателей и информирование о ходе реализации проекта. В его состав войдут представители органов власти республики, а также Госсовета Чувашии, федеральных ведомств, муниципалитетов, образовательных и научных организаций.