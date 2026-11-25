На Дону иностранцам, работающим в частных домах, установили налоговый платеж в 15,3 тыс. рублей
В Ростовской области с 2027 года иностранные граждане, работающие у физических лиц для личных и домашних нужд, будут платить фиксированный авансовый НДФЛ в размере около 15,3 тыс. руб. в месяц. Соответствующий областной закон подписал губернатор Юрий Слюсарь. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Новые правила затронут несколько категорий иностранцев. В частности, фиксированный платеж распространяется на работающих по патенту у физических лиц для личных и домашних нужд, а также на временно и постоянно проживающих в России иностранцев, занятых в таких хозяйствах, и тех, кто в предусмотренных федеральным законодательством случаях работает без патента или разрешения на работу.
Для этих категорий базовая сумма авансового платежа составляет 1,7 тыс. руб. в месяц. С учетом федерального коэффициента-дефлятора на 2027 год — 3,006 — и установленного в Ростовской области регионального коэффициента 3,0 итоговый платеж составит около 15,33 тыс. руб. в месяц.
Для иностранцев, работающих по патентам в организациях, у индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов, базовая сумма остается на уровне 1,2 тыс. руб. С учетом тех же коэффициентов их ежемесячный платеж составит около 10,82 тыс. руб.
Изменение порядка уплаты связано с федеральным законом №242-ФЗ от 26 июля 2026 года, который с 1 января 2027 года расширяет перечень иностранцев, обязанных вносить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ. Кроме того, федеральные поправки предусматривают увеличение платежа на 50% за каждого несовершеннолетнего ребенка или другого находящегося на иждивении родственника, проживающего в России.
Областной закон был принят Законодательным собранием Ростовской области 17 ноября. Он вступает в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования.