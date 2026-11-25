Новые правила затронут несколько категорий иностранцев. В частности, фиксированный платеж распространяется на работающих по патенту у физических лиц для личных и домашних нужд, а также на временно и постоянно проживающих в России иностранцев, занятых в таких хозяйствах, и тех, кто в предусмотренных федеральным законодательством случаях работает без патента или разрешения на работу.