В Краснодаре усилят контроль за мотоциклистами и несовершеннолетними
Контроль за мотоциклистами, пешеходами и несовершеннолетними в Краснодаре усилится. В период с 25 по 30 ноября на территории города пройдут рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает УМВД по Краснодару.
Сотрудники правоохранительных органов усилят работу по выявлению грубых нарушений ПДД среди водителей мотоциклов, велосипедов и СИМ. Особое внимание уделят правилам проезда пешеходных переходов, а также выявлению нарушений среди пешеходов.
Отмечается, что совместно с ОБ ДПС пройдут мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения подростками при управлении вело- и мототранспортом. Также усилят контроль за соблюдением ПДД среди водителей автобусов и транспортных средств, принадлежащих организациям.