Отмечается, что совместно с ОБ ДПС пройдут мероприятия по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения подростками при управлении вело- и мототранспортом. Также усилят контроль за соблюдением ПДД среди водителей автобусов и транспортных средств, принадлежащих организациям.