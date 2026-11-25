Кабинет министров Чувашии одобрил перевод участков в Чебоксарском округе из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. На участках общей площадью 8 га разместят производственный цех и склады, на участке площадью 28 га — контейнерный терминал.