В Чебоксарском округе планируют построить завод и контейнерный терминал
В Чебоксарском округе Чувашии планируют реализовать два инвестиционных проекта: построить производство навесного оборудования для сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также контейнерный терминал. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Кабинет министров Чувашии одобрил перевод участков в Чебоксарском округе из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. На участках общей площадью 8 га разместят производственный цех и склады, на участке площадью 28 га — контейнерный терминал.
Теперь решение предстоит рассмотреть депутатам Госсовета республики.