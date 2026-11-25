Восстановление поврежденного беспилотниками дома в Азове начнется в мае 2027 года
К восстановлению многоквартирного дома на улице Инзенской в Азове, поврежденного в результате атаки беспилотников в сентябре 2026 года, планируют приступить в мае 2027 года. Об этом в ходе прямой линии губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря сообщила первый заместитель главы администрации Азова Марина Сюсюкина.
Поводом для обращения жителей к главе региона стало состояние кровли: установленное после атаки временное покрытие не защищает здание от осадков, и после дождей в квартирах образуются протечки. По словам госпожи Сюсюкиной, специалисты уже провели визуальное обследование и заключили договор на инструментальное — его планируют завершить до 20 декабря. Далее предстоит подготовить проектно-сметную документацию и обратиться за финансированием восстановительных работ в резервный фонд правительства Ростовской области.
Губернатор поручил не дожидаться начала капремонта и оперативно закрыть проблему текущих протечек.
«Пока разработают проект, пока проведут обследование — это все занимает определенное количество времени, а вода сверху течет здесь и сейчас. Поэтому вы по временной схеме вместе с минстроем оперативно закройте контур, так чтобы не текло», — потребовал губернатор.
Он также обратил внимание, что часть жителей дома, включая семьи с детьми, отселена в пункты временного размещения: их необходимо вернуть в квартиры до начала капитальных ремонтных работ.