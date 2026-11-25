Поводом для обращения жителей к главе региона стало состояние кровли: установленное после атаки временное покрытие не защищает здание от осадков, и после дождей в квартирах образуются протечки. По словам госпожи Сюсюкиной, специалисты уже провели визуальное обследование и заключили договор на инструментальное — его планируют завершить до 20 декабря. Далее предстоит подготовить проектно-сметную документацию и обратиться за финансированием восстановительных работ в резервный фонд правительства Ростовской области.