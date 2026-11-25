Дорожный фонд Ростовской области на 2027 год вырастет до 42 млрд рублей
Дорожный фонд Ростовской области в 2027 году увеличится почти на 23,5%, или на 9 млрд руб. — с 34 млрд руб. в 2026 году до 42 млрд руб. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в ходе прямой линии «Разговор напрямую».
Увеличение финансирования, пояснил глава региона, позволит в следующем году реконструировать и модернизировать больше километров дорог, в том числе в зимний период, что критически важно для поддержания транспортного сообщения.