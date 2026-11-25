Благоустройство парка «Дружба» в Ростове разбили на три этапа, обновление завершат в 2028 году
Работы по благоустройству парка «Дружба» в Ростове-на-Дону уже начались, поэтапное открытие обновленных территорий запланировано на 2027–2028 годы. Детали проекта озвучили в ходе прямой линии «Разговор напрямую» с губернатором Юрием Слюсарем.
Проект значительно переработали: общая стоимость благоустройства составит 1,3 млрд руб., а работы разделили на три этапа — сначала обновят основную часть парка, затем примыкающие территории.
Особое внимание в проекте уделено сохранению зеленых насаждений, созданию зон отдыха, площадок для молодежных видов спорта и доступной среды для маломобильных граждан и родителей с колясками.