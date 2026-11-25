Работы по благоустройству парка «Дружба» в Ростове-на-Дону уже начались, поэтапное открытие обновленных территорий запланировано на 2027–2028 годы. Детали проекта озвучили в ходе прямой линии «Разговор напрямую» с губернатором Юрием Слюсарем.