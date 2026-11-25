Суд признал незаконным отказ мэрии в изменении разрешения на строительство ЖК в Краснодаре
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск строительной компании ООО «Стройград-Юг» к администрации и департаменту архитектуры и градостроительства Краснодара. Суд признал незаконным отказ чиновников во внесении изменений в разрешение на строительство 2014 года для комплекса девятиэтажных жилых домов на ул. Крылатская, 17/1. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Конфликт возник из-за корректировки проектной документации. В сентябре 2025 года департамент отказал застройщику, сославшись на 12 нарушений: от отсутствия вида разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» в градостроительном плане до нехватки электрической мощности (1000 кВт при потребности в 1263 кВт) и ошибок в расчетах мусорных контейнеров.
Для разрешения спора суд назначил судебную экспертизу, которая подтвердила, что изменения соответствуют нормативам градостроительного проектирования, за исключением одного пункта — отсутствия технических условий на водоотведение для секции Литер Б.
Суд пришел к выводу, что действия департамента фактически направлены на переоценку ранее выданного разрешения в обход установленного законом порядка.
Решением суда отказ признан незаконным. Департамент архитектуры обязан в установленный законом срок повторно рассмотреть заявление ООО «Стройград-Юг» с учетом выводов суда. Также с департамента в пользу застройщика взыскано 160 тысяч рублей в счет возмещения расходов на уплату госпошлины и проведение судебной экспертизы.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройград-Юг» зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 30 млн руб. Учредитель — Владимир Вальчук. Прибыль за 2025 год составила 1,9 млн руб.