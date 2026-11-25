Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск строительной компании ООО «Стройград-Юг» к администрации и департаменту архитектуры и градостроительства Краснодара. Суд признал незаконным отказ чиновников во внесении изменений в разрешение на строительство 2014 года для комплекса девятиэтажных жилых домов на ул. Крылатская, 17/1. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.